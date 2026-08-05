Mann unter Mähraupe eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt

Landkreis Main-Spessart - Im Landkreis Main-Spessart wurde ein 51 Jahre alter Mann bei Mäharbeiten unter einer Mähraupe eingeklemmt und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Der Mann konnte noch selbstständig Hilfe rufen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

Passiert war der Arbeitsunfall bereits am Dienstagmorgen auf einem Grundstück bei der Fellenbergstraße in der Ortschaft Mittelsinn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Hier war der 51-Jährige auf der Mähraupe bei der Arbeit, als die Maschine aus noch ungeklärter Ursache umkippte und den Fahrer unter sich einklemmte.

Dabei erlitt der Mann schwerste Verletzungen, war aber dennoch in der Lage, selbstständig Hilfe zu verständigen.