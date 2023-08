Mann hält 16-Jährige für Stein und überrollt sie gleich zweimal

Bad Mergentheim - Wie konnte das nur passieren? Eine Jugendliche ist auf einem Schotterweg in Bad Mergentheim gleich zweimal von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der Fall ist kurios.

Die 16-Jährige, die eine Party auf einem Wiesengrundstück in der Nähe ihres Auffindeortes besucht hatte, war offensichtlich von einem Autofahrer schwer verletzt worden. Vom Rettungsdienst wurde die Polizei aus Bad Mergentheim hinzugerufen.

Gegen 2 Uhr wurde die Rettungsleitstelle in Bad Mergentheim darüber in Kenntnis gesetzt, dass angeblich eine betrunkene Person auf einem Grundstück an der Apfelbacher Straße in Markelsheim ärztliche Hilfe benötige. Als der Rettungsdienst an der genannten Örtlichkeit eintraf, stellte sich schnell heraus, dass ein tragisches Unfallgeschehen zu schweren Verletzungen einer Jugendlichen geführt hatte.

Mit einem ungewöhnlichen Unfallgeschehen mussten sich die Beamten des Polizeireviers Bad Mergentheim in der Nacht von Freitag auf Samstag befassen.

Als der 24-Jährige den Bekannten in seinen 1er BMW einsteigen ließ, fuhr er wieder rückwärts in Richtung Apfelbacher Straße. Unglücklicherweise befand sich die 16-Jährige am Rande des Schotterweges.

Sie wurde von dem BMW erfasst und überrollt. Kaum zu fassen: Der Fahrer des BMW soll der Auffassung gewesen sein, einen Stein überfahren zu haben. Daraufhin fuhr er wieder vorwärts und überrollte die Jugendliche ein zweites Mal. Diese erlitt bei dem Unfall schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Nach einem kurzen Gespräch mit am Unfallort befindlichen Personen setzte der Unfallfahrer seine Fahrt fort. Die umstehenden Personen verständigten zur Versorgung der Schwerverletzten den Rettungsdienst. In der Folge stellte der Unfallflüchtige seinen BMW, ein Firmenfahrzeug, in einem Ort im Bereich Bad Mergentheim ab, um dann mit seinem Privatauto zu seinem Wohnort, ebenfalls im Bereich Bad Mergentheim, zu fahren. Dort konnte er dann von der Polizei ermittelt werden.

Die informierte Staatsanwaltschaft ordnete an, dass die beiden von dem Unfallflüchtigen benutzten Autos sichergestellt werden. An den Fahrzeugen erfolgt eine Spurensicherung durch die Kriminalpolizei. Des Weiteren wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mehrere Handys beschlagnahmt, die im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen entscheidende Hinweise beinhalten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.