01.03.2023 15:46 Mann kollabiert am Steuer und kracht mit Lkw gegen Ampel

In Geesthacht hat am Mittwoch ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. Das Gefährt krachte gegen eine Ampelanlage. Er kam in Krankenhaus.

Von Bastian Küsel

Geesthacht - Das hat ordentlich gescheppert! Am Mittwochvormittag ist ein Lkw-Fahrer in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Steuer kollabiert und mit seinem Sattelzug gegen eine Ampel gekracht. In Geesthacht hat am Mittwochvormittag ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. Das Gefährt krachte gegen eine Ampelanlage. © JOTO Wie Sprecherin Sandra Kilian von der Polizeidirektion Ratzeburg auf TAG24-Nachfrage erklärte, ereignete sich der Zwischenfall gegen 10.25 Uhr auf der Kreuzung Richtweg/B404. Demnach verlor der Lkw-Fahrer aufgrund eines Krankheitsfalls die Kontrolle über seinen Sattelzug und kollidierte daraufhin mit der Ampelanlage. Der Mann wurde von einem alarmierten Notarzt vor Ort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Unfall Busunfall auf A42: Vier Kinder auf dem Weg zu Ausflug verletzt Zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand konnte die Sprecherin keine Angaben machen. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren an dem Crash nicht beteiligt. Die Kreuzung musste für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen zeitweise gesperrt werden.

