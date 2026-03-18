Medizinischer Notfall? Lkw kracht gegen Baum, Fahrer reanimiert
Klein Nordende - Dramatischer Vorfall im Norden: Am Mittwoch ist ein Lkw-Fahrer auf einer Bundesstraße bei Klein Nordende im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) mit seinem Sattelzug verunglückt.
Wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 16 Uhr auf der B431 zwischen Klein Nordende und Elmshorn ereignet.
Demnach war der Lastwagen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Fahrer zuvor einen medizinischen Notfall erlitten haben.
Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand konnte der Sprecher keine Angaben machen. Nach TAG24-Informationen soll der Lkw-Fahrer jedoch erfolgreich reanimiert worden sein!
Im Bereich der Bundesstraße kommt es derzeit zu umfangreichen Sperrungen. Ein Bergungsunternehmen ist im Einsatz, um den Lastwagen zu bergen. Laut dem Sprecher könnten die Maßnahmen noch bis mindestens 19 Uhr andauern.
Titelfoto: NEWS5/Fabian Höfig