Medizinischer Notfall? Lkw kracht gegen Baum, Fahrer reanimiert

Klein Nordende - Dramatischer Vorfall im Norden: Am Mittwoch ist ein Lkw-Fahrer auf einer Bundesstraße bei Klein Nordende im Kreis Pinneberg ( Schleswig-Holstein ) mit seinem Sattelzug verunglückt.

Der Lastwagen krachte frontal gegen einen Baum, nachdem er zuvor von der Straße abgekommen war. © NEWS5/Fabian Höfig

Wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 16 Uhr auf der B431 zwischen Klein Nordende und Elmshorn ereignet.

Demnach war der Lastwagen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Fahrer zuvor einen medizinischen Notfall erlitten haben.

Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand konnte der Sprecher keine Angaben machen. Nach TAG24-Informationen soll der Lkw-Fahrer jedoch erfolgreich reanimiert worden sein!