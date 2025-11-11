Reisebus und Laster krachen gegeneinander: Tote und etliche Verletzte am Roten Meer

Ras Rareb - Bei einem Unfall zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen an der Küste des Roten Meeres in Ägypten sind zwei Menschen getötet und etliche weitere verletzt worden. Ob auch Deutsche betroffen sind, ist zunächst unklar.

Bei einem Unfall am Roten Meer wurden mindestens zwei Menschen getötet. © Screenshot/X/ferozwala

Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der ägyptischen Behörden um einen Ägypter und eine Frau aus Russland.

Insgesamt seien 38 Menschen unterschiedlicher Nationalität an Bord des Busses gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Gouvernements des Roten Meeres auf Facebook.

Der Zusammenstoß ereignete sich demnach in den frühen Morgenstunden. Etliche Rettungswagen seien zum Unfallort geeilt.

Die Verletzten seien in ein Krankenhaus im etwa fünf Kilometer entfernten Ras Rareb gebracht worden.