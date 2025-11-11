 784

Reisebus und Laster krachen gegeneinander: Tote und etliche Verletzte am Roten Meer

Ein Reisebus mit Dutzenden ausländischen Touristen an Bord an der Küste des Roten Meeres verunglückt.

Von Christoph Meyer

Ras Rareb - Bei einem Unfall zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen an der Küste des Roten Meeres in Ägypten sind zwei Menschen getötet und etliche weitere verletzt worden. Ob auch Deutsche betroffen sind, ist zunächst unklar.

Bei einem Unfall am Roten Meer wurden mindestens zwei Menschen getötet.
Bei einem Unfall am Roten Meer wurden mindestens zwei Menschen getötet.  © Screenshot/X/ferozwala

Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der ägyptischen Behörden um einen Ägypter und eine Frau aus Russland.

Insgesamt seien 38 Menschen unterschiedlicher Nationalität an Bord des Busses gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Gouvernements des Roten Meeres auf Facebook.

Der Zusammenstoß ereignete sich demnach in den frühen Morgenstunden. Etliche Rettungswagen seien zum Unfallort geeilt.

Die Verletzten seien in ein Krankenhaus im etwa fünf Kilometer entfernten Ras Rareb gebracht worden.

Reisebus und Laster kollidieren: zwei Tote und etliche Verletzte in Ägypten

Der Bus, in dem insgesamt 38 Personen unterwegs waren, krachte gegen einen Laster.
Der Bus, in dem insgesamt 38 Personen unterwegs waren, krachte gegen einen Laster.  © Bildmontage/Screenshot/X/@AlArabiya_EGY, ferozwala

Laut der ägyptischen Zeitung "Al-Masry al-Youm" soll es 36 Verletzte gegeben haben, darunter 24 ausländische Staatsangehörige, deren Identität erst noch geklärt werden müsse.

