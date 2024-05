Nach Todes-Drama an Karneval: Neue Erkenntnisse zum Autounfall in Weilerswist!

Weilerswist - Gut drei Monate nach einem tragischen Autounfall in Weilerswist (Kreis Euskirchen) gibt es nun neue Erkenntnisse, wie es zu dem schrecklichen Unglück kommen konnte. Zwei junge Männer (18 und 20) waren am Rosenmontag von einem Autofahrer an einer Landstraße erfasst und tödlich verletzt worden.