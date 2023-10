Nach Unfall mit totem Jungen (†7): 41-jährige Mutter stirbt in Klinik

Am vergangenen Mittwoch verunglückte eine Familie auf der B214 bei Schwarmstedt. Ein Junge starb noch vor Ort, nun erlag auch seine Mutter ihren Verletzungen. © Facebook/Feuerwehr Heidekreis

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, erlag die 41-jährige Mutter des Jungen am vergangenen Samstag ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus in Hannover.

Der 44-jährige Vater war bei dem Unfall auf der B214 zwischen den Ortschaften Norddrebber und Suderbruch am vergangenen Mittwoch schwer verletzt worden, schwebte nicht in Lebensgefahr.

Die Familie war aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Pick-up in den Gegenverkehr geraten, wo der Wagen frontal mit dem Lkw eines 60-Jährigen kollidierte.

Dabei war der Siebenjährige so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.