Opel prallt frontal gegen Baum und geht in Flammen auf: Fahrer verletzt
Forst - Am frühen Samstagmorgen ist bei Forst (Landkreis Karlsruhe) ein Opel nach einem Unfall in Flammen aufgegangen.
Wie die Feuerwehr Forst-Baden mitteilte, war der Fahrer des Opels gegen 7.38 Uhr auf der L556 von Forst in Richtung Hambrücken unterwegs.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz nach dem Ortsausgang von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum.
Dabei wurde durch den Aufprall ein Vorderrad herausgerissen und auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert. Der Wagen fing sofort Feuer.
Einsatzkräfte konnten den Fahrer rechtzeitig aus dem brennenden Auto befreien. Unter Atemschutz brachten die Kameraden den Brand schnell unter Kontrolle.
Der Kleinwagen brannte jedoch vollständig aus.
Autofahrer möglicherweise alkoholisiert
Der Fahrzeugführer wurde in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.
Die Feuerwehr war mit drei Einsatzfahrzeugen und rund 20 Kräften vor Ort. Bis zur Bergung des Unfallwracks blieb die Landstraße einseitig gesperrt.
Ob der Opelfahrer möglicherweise Alkohol getrunken hatte und wie es genau zum Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.
Titelfoto: Montage: Feuerwehr Forst-Baden, Tim Müller / EinsatzReport24