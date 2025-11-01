Opel prallt frontal gegen Baum und geht in Flammen auf: Fahrer verletzt

Forst - Am frühen Samstagmorgen ist bei Forst (Landkreis Karlsruhe) ein Opel nach einem Unfall in Flammen aufgegangen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Opel bereits in Vollbrand. © Feuerwehr Forst-Baden

Wie die Feuerwehr Forst-Baden mitteilte, war der Fahrer des Opels gegen 7.38 Uhr auf der L556 von Forst in Richtung Hambrücken unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz nach dem Ortsausgang von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum.

Dabei wurde durch den Aufprall ein Vorderrad herausgerissen und auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert. Der Wagen fing sofort Feuer.

Einsatzkräfte konnten den Fahrer rechtzeitig aus dem brennenden Auto befreien. Unter Atemschutz brachten die Kameraden den Brand schnell unter Kontrolle.

Der Kleinwagen brannte jedoch vollständig aus.