Pilz-Befall: Umstürzender Baum kracht auf Rentnerin (81) und verletzt sie schwer

Die 81-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Seniorin hatte sich am Samstag an einer Ortsverbindungsstraße zwischen Grafing und Unterelkofen an einem Waldesrand mit einem Bekannten unterhalten, als eine Esche plötzlich entwurzelte und auf sie fiel, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Konkret habe die Baumkrone bei dem Unfall den Kopf und den Oberkörper der Frau getroffen. Ihrem Bekannten gelang es noch rechtzeitig auszuweichen.

Die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Laut Polizei war der Baum vom Eschentriebsterben befallen. "Das Eschentriebsterben wird durch einen Pilz verursacht. In Bayern wurde die Krankheit erstmals im Herbst 2008 beobachtet", beschreibt das Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft dieses Phänomen.

"Inzwischen kommt das Eschentriebsterben in ganz Bayern und auch fast in ganz Europa vor."