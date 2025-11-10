Regionalbahn kollidiert mit Auto: Mehrere Verletzte bei Crash im Norden
Klein Offenseth-Sparrieshoop - Schwerer Unfall im Norden: In der Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) sind am Montagabend ein Auto und eine Regionalbahn zusammengestoßen. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein.
Eine Sprecherin der Regionalleitstelle West bestätigte den Crash gegenüber TAG24, konnte allerdings noch keinerlei weiterführende Angaben machen.
Nach TAG24-Informationen soll ein VW-Fahrer einen unbeschrankten Bahnübergang befahren und dabei die AKN-Bahn übersehen dabei.
Es sei zur Kollision gekommen, wobei der VW erheblich beschädigt worden sei. Von den beiden Insassen soll der eine schwere Verletzungen erlitten haben, während der andere leicht verletzt worden sein soll.
Auch der Zugführer soll sich leichte Verletzungen zugezogen haben. Von weiteren Verletzten war zunächst nichts bekannt.
Die weiterhin fahrbereite Regionalbahn sei zum nächsten Bahnhof gefahren worden. Die Zugstrecke sei für die Dauer der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt worden.
