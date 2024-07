Renault gerät in Gegenverkehr: Eine Tote und drei Schwerverletzte, darunter ein Kleinkind

Der dunkle Ford raste nach dem Zusammenprall in eine angrenzende Wiese, wo er schließlich gegen einen Baum prallte. © SDMG / Woelfl

Der folgenschwere Crash ereignete sich am heutigen Montagmorgen gegen kurz vor 6.30 Uhr auf Höhe der schwäbischen Ortschaft Süßen.

Laut Polizeiangaben war ein 21 Jahre alter Renault-Lenker auf der B466 in Richtung Donzdorf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und unvermittelt auf die Gegenfahrbahn geriet.

Ein Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford eines 62-Jährigen war daraufhin nicht mehr zu vermeiden.

Hierbei wurde eine 21-Jährige auf dem Beifahrersitz eingeklemmt und musste geborgen werden. Sie erlitt durch den Aufprall jedoch so schwere Verletzungen, dass sie diesen noch an der Unfallstelle erlag. Die beiden Männer trugen - ebenso wie ein einjähriges Kleinkind im Renault - schwere Verletzungen davon. Der Rettungsdienst lieferte die Verletzten in umliegende Kliniken ein.