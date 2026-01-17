Rettungshubschrauber im Einsatz: Mann von VW erfasst und schwer verletzt

Großschirma - Am Freitagabend hat eine VW-Fahrerin (55) in Großschirma (Landkreis Mittelsachsen) einen Fußgänger (39) erfasst.

Der verletzte Mann (39) wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. © Marcel Schlenkrich

Der schwere Unfall passierte gegen 18.45 Uhr auf der Hauptstraße. Die 55-Jährige war mit ihrem VW in Richtung B101/Freiberg unterwegs, als sie den 39-Jährigen erfasste. Der Mann soll laut Polizei zum Unfallzeitpunkt auf der Straße gelegen haben.

"Der Mann wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Klinikum geflogen", so ein Polizeisprecher. Die 55-Jährige blieb unverletzt.

Die Hauptstraße musste nach dem Unfall für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. An dem VW entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

