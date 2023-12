Schon wieder Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Rodewisch - Am Donnerstag wurde im Vogtlandkreis schon wieder ein Fußgänger angefahren.

In Rodewisch wurde ein Fußgänger (50) bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte eine Skoda-Fahrerin (61) gegen 17.19 Uhr in Rodewisch von der Parkstraße in die Dr.-Goerdeler-Straße abbiegen.

Dabei übersah sie offenbar den 50 Jahre alten Fußgänger, der in diesem Augenblick die Fahrbahn überqueren wollte.

"Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger. Der 50-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Am Skoda entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.