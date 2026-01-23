Schwer verletzt im Krankenhaus: Achtjähriger von Auto erfasst

Zwenkau - Am Donnerstagmittag wurde in Zwenkau ein Kind von einem Auto erfasst. Der Achtjährige verletzte sich schwer.

Trotz eines Ausweichmanövers erfasste der Peugeot den Achtjährigen, der sich schwer verletzte. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Gegen 11.20 Uhr am Donnerstag sei der 65-jährige Fahrer des Peugeot auf der Leipziger Straße in Richtung Zwenkauer See gefahren.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, hatten zur selben Zeit auf dem Gehweg an der Kreuzung Arthur-Mahler-Straße mehrere Kinder darauf gewartet, die Straße zu überqueren, als eines der Kinder plötzlich auf die Straße lief.

Trotz eines Ausweichmanövers wurde der Achtjährige von dem Peugeot erfasst.

"Der Achtjährige wurde dabei schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden", schilderte Polizeisprecherin Melanie Roeber.