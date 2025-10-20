Schwerer Crash: Drei Menschen verletzt, darunter Kleinkind

Graben-Neudorf - Bei einer Kollision auf der B36 in Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) sind am Sonntagnachmittag drei Menschen verletzt worden, darunter ein vierjähriges Kind.

Die verunfallten Autos wurden am Sonntag abgeschleppt. © Fabian Geier / EinsatzReport24

Laut Polizeiangaben wollte ein 33-jähriger Autofahrer an der Abfahrt zur K3533 nach links abbiegen. Dabei übersah er aus bislang unklarer Ursache ein auf der B36 in Richtung Bruchsal heranfahrendes Fahrzeug.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 36-jährige Beifahrerin im abbiegenden Wagen eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie aus dem Fahrzeug.

Die Beifahrerin und ein Kleinkind, das sich im selben Auto befand, erlitten leichte Verletzungen.

Auch der 51-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt. Alle drei Personen kamen in umliegende Kliniken.