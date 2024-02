02.02.2024 19:40 Schwerer Unfall: Biker prallt gegen Leitplanke und wird über Fahrbahn geschleudert

Nach einem Unfall in Rommerskirchen (Rhein-Kreis Neuss) ist ein Biker (28) am Freitag mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen worden.

Von Laura Miemczyk

Rommerskirchen - Ein Motorradfahrer (28) hat bei einem Unfall in Rommerskirchen (Rhein-Kreis Neuss) derart schwere Verletzungen erlitten, dass ein Rettungshubschrauber ihn in eine Klinik fliegen musste. Der 28-Jährige wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © 123RF/chalabala Der 28-Jährige war nach Angaben der Neusser Polizei am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der B59 Richtung Grevenbroich unterwegs, als er mit seiner Suzuki aus bislang unklarer Ursache nach rechts ins Kiesbett neben der Fahrbahn geriet. In der Folge prallte der Biker gegen die Leitplanke und wurde über die Bundesstraße geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die B59 musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden, die Polizei leitete den Verkehr ab. Unfall Frontal-Crash auf Bundesstraße: Auch Lkw beschädigt Das Motorrad des 28-Jährigen wurde sichergestellt. "Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro", berichtete ein Polizeisprecher. Die Beamten sind auf der Suche nach Zeugen, die den folgenschweren Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131/3000 entgegengenommen.

Titelfoto: 123RF/chalabala