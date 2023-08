Schwerer Unfall: Junge Frau sitzt auf Bordstein - Lkw-Fahrer erfasst sie beim Rangieren

Meerbusch - Bei einem Unfall in Meerbusch bei Düsseldorf ist eine 23-Jährige am Freitag lebensgefährlich verletzt worden.

Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzte (23), ehe sie in eine Klinik gebracht wurde. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Laut Polizeiangaben saß die junge Frau aus Heiligenhaus am Mittag gegen 13.40 Uhr in Höhe des Parkplatzes der Grundschule in der Lötterfelder Straße auf dem Bordstein.

Zeitgleich rangierte ein 48-jähriger Meerbuscher seinen Lkw samt Auflieger im dortigen Wendehammer, als es zu dem Unglück kam.

Demnach kollidierte der Auflieger bei dem Wendemanöver ersten Erkenntnissen zufolge mit der auf dem Bordstein sitzenden Frau, wie es weiter hieß.

Die 23-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der konkrete Hergang des Unfalls ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.