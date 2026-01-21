Seniorin (†77) an Ampel von 40-Tonner erfasst - Polizei bittet um Mithilfe

Weingarten - Bei einem tragischen Unfall am Mittwochnachmittag in Weingarten (Landkreis Ravensburg ) ist eine Seniorin (†77) ums Leben gekommen.

Die Polizei in Ravensburg ermittelt zur Unfallursache und sucht Zeugen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben der Polizei war ein 41 Jahre alter Mann gegen 13.30 Uhr mit seinem Lkw auf der Waldseer Straße stadteinwärts unterwegs.

An der Kreuzung mit der Niederbieger Straße bog er ersten Erkenntnissen zufolge nach rechts ab, als er die 77-Jährige, die dort die Straße an der Fußgängerampel überquerte, mit dem 40-Tonner erfasste.

Die Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Unklar ist nach Angaben der Beamten weiterhin, ob einer der Beteiligten das Rotlicht der Ampel missachtet hat.