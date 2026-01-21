Seniorin (†77) an Ampel von 40-Tonner erfasst - Polizei bittet um Mithilfe
Weingarten - Bei einem tragischen Unfall am Mittwochnachmittag in Weingarten (Landkreis Ravensburg) ist eine Seniorin (†77) ums Leben gekommen.
Nach Angaben der Polizei war ein 41 Jahre alter Mann gegen 13.30 Uhr mit seinem Lkw auf der Waldseer Straße stadteinwärts unterwegs.
An der Kreuzung mit der Niederbieger Straße bog er ersten Erkenntnissen zufolge nach rechts ab, als er die 77-Jährige, die dort die Straße an der Fußgängerampel überquerte, mit dem 40-Tonner erfasste.
Die Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.
Unklar ist nach Angaben der Beamten weiterhin, ob einer der Beteiligten das Rotlicht der Ampel missachtet hat.
Polizei Ravensburg sucht nach Zeugen
Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls wurden aufgenommen.
Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/803-6666 bei der Polizei zu melden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa