Seniorin nach Unfall auf Supermarkt-Parkplatz gestorben
Heilbad Heiligenstadt - Der Unfall am Mittwoch auf einem Supermarkt-Parkplatz in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) hat einen tödlichen Ausgang genommen.
Wie die Polizei erklärte, ist die 82-Jährige am Donnerstagabend im Krankenhaus gestorben.
Die Seniorin war gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes von einem rückwärtsfahrenden Lkw erfasst worden, der sich einer Laderampe genähert hatte.
Sie war danach mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.
Aus welchem Grund sich die Rentnerin hinter dem Sattelzug befand, ist noch unklar. Um zu klären, ob der 37-jährige Lkw-Fahrer die Frau hätte sehen können, wurde bei der Unfallaufnahme ein Sachverständiger eingesetzt.
Titelfoto: Elisa Schu/dpa