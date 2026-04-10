Seniorin nach Unfall auf Supermarkt-Parkplatz gestorben

Heilbad Heiligenstadt - Der Unfall am Mittwoch auf einem Supermarkt-Parkplatz in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) hat einen tödlichen Ausgang genommen.

Die Rentnerin starb an ihren Verletzungen im Krankenhaus. (Symbolfoto) © Elisa Schu/dpa

Wie die Polizei erklärte, ist die 82-Jährige am Donnerstagabend im Krankenhaus gestorben.

Die Seniorin war gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes von einem rückwärtsfahrenden Lkw erfasst worden, der sich einer Laderampe genähert hatte.

Sie war danach mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.