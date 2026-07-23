Achtung, Autofahrer! Mehrere Unfälle im Allgäu, Sperrungen auf B12 und A7

Marktoberdorf - Verkehrsunfälle in den schwäbischen Landkreisen Ost- und Oberallgäu sorgen am frühen Donnerstagvormittag für Behinderungen und möglicherweise längeren Staus .

Ein Unfall von noch unbekanntem Ausmaß sorgt für Behinderungen auf der B12. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Laut Polizei betrifft der erste Unfall den B12-Abschnitt zwischen Unterthingau und Geisenried. Dies geht aus einer Alarmmeldung hervor.

Gegen 7.50 Uhr wurde die Nachricht über den Unfall übermittelt. Konkrete Informationen gibt es noch keine.

In welchem Umfang die B12 gesperrt werden muss, ist noch unklar. Die bisherigen Informationen basieren auf der Alarmierung.

"Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen mit vermutlich eingeklemmten Personen", teilte die Polizei mit.

Nur kurze Zeit später kam es zu einer weiteren Meldung. Hierbei sei die A7 zwischen den Anschlussstellen Dietmannsried und Kempten in Fahrtrichtung Füssen betroffen.