Achtung, Autofahrer! Unfall auf B12: Hier kommt es am Donnerstag zu Behinderungen

Marktoberdorf - Ein Verkehrsunfall im schwäbischen Landkreis Ostallgäu sorgt am frühen Donnerstagvormittag für Behinderungen – möglicherweise längeren Stau – auf der B12.

Ein Unfall von noch unbekanntem Ausmaß sorgt für Behinderungen auf der B12. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Laut Polizei betrifft es den Abschnitt zwischen Unterthingau und Geisenried. Dies geht aus einer Alarmmeldung hervor.

Gegen 7.50 Uhr wurde die Nachricht über den Unfall übermittelt. Konkrete Informationen gibt es noch keine.

Rettungskräfte wurden laut der Mitteilung alarmiert. Es ist also auch mit Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr und medizinischen Diensten zu rechnen.

In welchem Umfang die B12 gesperrt werden muss, ist noch unklar. Die bisherigen Informationen basieren auf der Alarmierung.