Ferienstart in Sachsen-Anhalt: Wo jetzt hohe Staugefahr droht

Magdeburg - Zum Beginn der Sommerferien in Sachsen-Anhalt rechnet der ADAC am kommenden Wochenende mit deutlich mehr Verkehr und längeren Staus auf den Autobahnen.

Laut dem ADAC wird das Verkehrsaufkommen bereits am Freitagnachmittag spürbar zunehmen. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Gleichzeitig starten auch Sachsen, Thüringen, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein in die Ferien, während Urlauber aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland bereits unterwegs sind.

Nach Einschätzung des Automobilclubs wird das Verkehrsaufkommen bereits am Freitagnachmittag spürbar zunehmen. Besonders stark belastet dürften die Routen in Richtung Süden sowie die Verbindungen zur Nord- und Ostsee sein.

Bei gutem Wetter erwartet der ADAC am Samstagvormittag zusätzlich starken Ausflugsverkehr in Richtung Alpen, Mittelgebirge, Küstenregionen und Seen.

Der Rückreiseverkehr aus Naherholungsgebieten dürfte vor allem an den Abenden von Samstag und Sonntag für Behinderungen sorgen.

In Sachsen-Anhalt gelten die A2 von Magdeburg bis Oberhausen in Nordrhein-Westfalen, die A9 (Berlin - München) sowie die A38 zwischen Halle und Göttingen in Niedersachsen als besonders staugefährdet, hieß es.