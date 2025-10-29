XXL-Stau im Berufsverkehr: A100 gesperrt
Von Andreas Heimann, Johannes Kohlstedt
Berlin - Nach einem Verkehrsunfall auf der A100 ist die Autobahn im Westen Berlins gesperrt worden.
Das teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Der Unfall passierte demnach im einspurigen Bereich zwischen Spandauer Damm und Dreieck Funkturm.
Nach einem Bericht der "B.Z." kam es infolge der Sperrung zu erheblichen Staus. Demnach staut es sich laut Verkehrsinformationszentrale derzeit um über eine Stunde.
Der B.Z. zufolge soll am Dreieck Funkturm ein Transporter umgekippt sein. Der Fahrer musste ins Krankenhaus.
Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei seien vor Ort, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Mit der Aufhebung der Sperrung sei noch für den Abend zu rechnen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa