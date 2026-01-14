Straße gesperrt: Chevrolet prallt in Brückengeländer

Mittweida - In Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) ist am Mittwochabend eine Chevrolet-Fahrerin in ein Brückengeländer gefahren. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Der Chevrolet wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Der Unfall passierte gegen 18 Uhr auf der Frankenberger Straße. Nach ersten Erkenntnissen war der Chevrolet stadteinwärts unterwegs, als die Fahrerin offenbar die Kontrolle über ihr Auto verlor und gegen das Geländer prallte.

Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste die Frankenberger Straße voll gesperrt werden. Laut Polizei ist die Sperrung inzwischen wieder aufgehoben.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob noch weitere Fahrzeuge beteiligt waren, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.