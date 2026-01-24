Stundenlange Sperrung auf B39 bei Hockenheim: Schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen
Von Lea Sophie Gräf und Karolin Wiltgrupp
Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Auf der B39 bei Hockenheim waren am Samstagmorgen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.
Mehrere Fahrzeuge seien gegen 6.40 Uhr an einem schweren Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Hockenheim Zentrum in Richtung Karlsruhe beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit.
Nach ersten Informationen ist ein Subaru-Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit auf einen Ford-Kleintransporter aufgefahren.
Daraufhin sei der Subaru nach rund 100 Metern völlig demoliert zum Stehen gekommen.
Wie auf den Unfallbildern zu erkennen ist, wurde auch der Ford durch den Zusammenstoß stark beschädigt.
Zunächst war nicht klar, ob jemand verletzt wurde. Auch Angaben zum Hergang des Unfalls und dem Schaden machte die Polizei noch nicht.
Die B39 zwischen Hockenheim-Mitte und Hockenheim-Süd war aufgrund der Bergungsmaßnahmen in den frühen Morgenstunden stundenlang gesperrt. Die Sperrung sei inzwischen wieder aufgehoben, hieß es.
Titelfoto: Bildmontage: René Priebe (2)