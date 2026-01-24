Stundenlange Sperrung auf B39 bei Hockenheim: Schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Auf der B39 bei Hockenheim waren am Morgen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Auf der B39 bei Hockenheim waren am Samstagmorgen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Der Subaru ist durch den Zusammenstoß an der Front stark beschädigt worden.  © René Priebe

Mehrere Fahrzeuge seien gegen 6.40 Uhr an einem schweren Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Hockenheim Zentrum in Richtung Karlsruhe beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Informationen ist ein Subaru-Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit auf einen Ford-Kleintransporter aufgefahren.

Daraufhin sei der Subaru nach rund 100 Metern völlig demoliert zum Stehen gekommen.

Wie auf den Unfallbildern zu erkennen ist, wurde auch der Ford durch den Zusammenstoß stark beschädigt.

Zunächst war nicht klar, ob jemand verletzt wurde. Auch Angaben zum Hergang des Unfalls und dem Schaden machte die Polizei noch nicht.

Auch der Ford erlitt starke Beschädigungen.  © René Priebe

Die B39 zwischen Hockenheim-Mitte und Hockenheim-Süd war aufgrund der Bergungsmaßnahmen in den frühen Morgenstunden stundenlang gesperrt. Die Sperrung sei inzwischen wieder aufgehoben, hieß es.

