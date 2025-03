Tanklaster kollidiert mit Straßenbahn: Flammen-Inferno fordert drei Todesopfer!

Ubstadt-Weiher/Karlsruhe - Heftiger Crash führt zu Flammen-Inferno und mehreren Toten! In Ubstadt-Weiher bei Bruchsal ( Baden-Württemberg ) kam es am Dienstagnachmittag zu einem folgenschweren Unfall mit einer Straßenbahn. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt, drei Personen kamen ums Leben.

Eine massive Rauchwolke entstand bei dem Crash. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Ein mit Heizöl beladener Laster war gegen 14.15 Uhr mit der Straßenbahn zusammengestoßen. Die Kollision ereignete sich nach Angaben von Polizei und Feuerwehr an einem unbeschrankten Bahnübergang. Beide Fahrzeuge fingen Feuer.

Der Zwischenfall geschah der Polizei zufolge nördlich von Karlsruhe auf der L552, kurz vor der Ortseinfahrt Zeutern. Es soll sich um eine Stadtbahn der Linie S31 oder S32 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) handeln.

Lange war die Situation unübersichtlich. Anfangs sprach die Polizei von mindestens zehn Leichtverletzten in der Tram. Am späten Nachmittag teilte die Feuerwehr mit, dass eine Person ihr Leben verloren hatte. Sie war aus dem vorderen Bereich der Straßenbahn geborgen worden.

Am Abend berichtete das Polizeipräsidium Karlsruhe schließlich, dass zwei weitere tote Personen in der ausgebrannten Bahn gefunden worden seien. "Die Identifizierung der insgesamt drei Verstorbenen dauert aufgrund der Schwere der Verletzungen nach wie vor an", erklärte Sprecher Franz Henke.

Der Fahrer (49) des Lasters verletzte sich indes ebenfalls schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.