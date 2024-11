22.11.2024 18:32 Tödlicher Frontalcrash in Nordhessen: BMW kracht in Sattelzug

Der 56-jährige Fahrer eines BMWs ist am heutigen Freitag in Nordhessen beim Frontalcrash mit einem Sattelzug noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.

Von Marc Thomé

Landkreis Waldeck-Frankenberg - Am heutigen Freitagmittag ist im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg beim Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzug der 56 Jahre alte Fahrer eines BMWs ums Leben gekommen. Noch ist unklar, warum der 56-Jährige mit seinem BMW in den Gegenverkehr geraten ist. © HessennewsTV Ein Sprecher der Polizei schilderte den Unfall nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach war der mit zwei Personen besetzte BMW auf der B252 von Twiste in Richtung Bad Arolsen unterwegs, als der Wagen aus bislang unbekannter Ursache gegen 12.50 Uhr plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Es kam zum frontalen Crash mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 64 Jahre alten Lastwagenfahrers. Dabei erlitt der 56-Jährige aus dem niedersächsischen Oldenburg so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Beifahrerin hatte einen Schock und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen und musste laut dem Sprecher nicht behandelt werden. Unfall Schwerer Zugunfall: Mehrere Verletzte - Wichtige Bahnstrecke tagelang gesperrt Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die B252 zwischen der Abfahrt Hagenstraße und der Mengeringshäuser Straße für mehrere Stunden in beide Richtungen. An beiden Fahrtzeugen entstand Totalschaden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

