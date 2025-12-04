Tödlicher Crash: Auto erfasst Fußgänger auf dunkler Landstraße

Sulz am Neckar - Zu einem tragischen Unglück kam es am frühen Mittwochabend auf der L1225 im Landkreis Göppingen. Für einen Fußgänger (†77) kam jede Hilfe zu spät.

Die Landstraße im Kreis Göppingen wurde nach dem Unfall vier Stunden gesperrt. © onw-images / Enrique Kaczor

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang von Holzhausen. Ein 47-jähriger Skoda-Fahrer war in Fahrtrichtung Unterberken unterwegs.

Auf Höhe eines Feldweges versuchte der 77-Jährige, die Fahrbahn zu Fuß zu überqueren. Dabei wurde der dunkel gekleidete Mann von dem Wagen erfasst.

Bei dem heftigen Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt. Trotz schneller medizinischer Hilfe verstarb der Senior noch am Unfallort.

Der 47-jährige Autofahrer blieb körperlich unverletzt.