Wegen Lärm: Fußgänger will Motorrad stoppen und stirbt

Aschaffenburg/Bessenbach - Für einen 46-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät: In der Spessart-Gemeinde Bessenbach bei Aschaffenburg kam es am gestrigen späten Samstagabend zu einem tödlichen Unfall !

Der tragische Crash ereignete sich gegen 23 Uhr in der Würzburger Straße im Ortsteil Straßbessenbach, wie die Polizei in Unterfranken am heutigen Sonntag mitteilte.

Die Würzburger Straße in Bessenbach-Straßbessenbach wurde infolge des Crashs voll gesperrt. © Ralf Hettler

"Der 21-jährige Fahrer des Kraftrads wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt", fügte der Sprecher hinzu und ergänzte, auch der junge Mann sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Würzburger Straße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.

Noch am späten Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag begann die Polizei mit den Ermittlungen zu dem Unfall. Wie die Beamten dabei erfuhren, kam kurz nach dem Crash ein zweiter bislang unbekannter Motorradfahrer in Straßbessenbach an. Dieser habe sich jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernt.

Die Ermittler vermuten, dass der zweite Biker ein wichtiger Zeuge sein könnte. Daher bitten die Beamten den unbekannten Motorradfahrer ebenso wie etwaige weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 060218572230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Die Nachforschungen zu dem tödlichen Unfall in Bessenbach-Straßbessenbach dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Sachverständiger die Polizisten bei ihrer Arbeit unterstützen.