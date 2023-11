07.11.2023 15:13 2.496 Tödliches Unglück nahe Leipzig: Mann (†67) zwischen Lastwagen eingeklemmt

Tragischer Unfall in Grimma: Ein Mann ist am Dienstag auf einem Betriebsgelände zwischen Lastwagen eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er starb.

Von Juliane Bonkowski

Grimma - Tragischer Unfall im Landkreis Leipzig: Ein Mann (67) ist am Dienstagmorgen auf einem Betriebsgelände in Grimma zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er wenig später starb. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren in Grimma zu einem Unfall gerufen worden. © Medienportal Grimma Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, sei der Unfall kurz vor 9.30 Uhr bei den Beamten eingegangen. Demnach habe sich das Unglück wenige Minuten zuvor auf einem Firmengelände an der B107/Wurzener Straße ereignet – nach TAG24-Informationen handele es sich um ein Autohaus. Laut einer ergänzenden Mitteilung der Polizei vom Nachmittag seien die zwei Lkw zunächst durch eine Abschleppstange miteinander verbunden gewesen. Unfall Frau wird von Müllwagen überrollt und stirbt noch vor Ort "Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der gezogene Lkw, nachdem ein Verantwortlicher (67) diesen am Abstellort abgekuppelt hatte, ins Rollen", hieß es. Der Mann habe noch zwischen den Fahrzeugen gestanden und sei daraufhin eingeklemmt worden. Wie TAG24 erfuhr, sei das Unfallopfer bereits befreit gewesen, als die Feuerwehren aus Grimma und Hohnstädt am Unfallort eintrafen. Mit schwersten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er jedoch verstarb. Ein Mann wurde zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt und erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. © Medienportal Grimma Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erstmeldung von 11.40 Uhr, aktualisiert um 15.13 Uhr

