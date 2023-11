Tourbus von Shania Twain überschlägt sich: Mehr als ein Dutzend Verletzte!

Ein Tourbus von Shania Twain war am gestrigen Mittwoch in einen Unfall verwickelt. Es gab 13 Verletzte, als sich der Bus wegen Schnee und Eis überschlug.

Von Dana-Jane Kruse

Kanada - Seit April tourt Sängerin Shania Twain ("That Don't Impress Me Much", 58) durch Nordamerika. Doch auf dem Weg zu dem Abschlusskonzert in ihrer Heimat Kanada geriet der Tourbus der Grammy-Gewinnerin am gestrigen Mittowch in einen Unfall. Insgesamt wurden 13 Personen verletzt.

Ein Tourbus der kanadischen Country-Sängerin Shania Twain (58, l.) überschlug sich am gestrigen Mittwoch auf der Autobahn. © JASON KEMPIN / GETTY IMAGES VIA AFP Wie das Promi-Portal Page Six berichtete, gab es einen Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge aufgrund schlechter Wetterbedingungen. Ein Crew-Bus und ein Truck von Shania Twains Team waren in den Unfall involviert. Laut der kanadischen Polizei habe sich der Bus auf der Autobahn überschlagen. Wegen Schnee und Eis war er offenbar ins Schlittern geraten. Gegenüber Page Six gab das Management der Sängerin an: "Ein Mannschaftsbus und ein Lastwagen der Shania Twain - 'Queen Of Me'-Tour waren in einen Autobahnunfall auf der Strecke zwischen Winnipeg und Saskatoon verwickelt." Ferner hieß es: "Bei mehreren Fahrzeugen kam es aufgrund des schlechten Wetters zu gefährlichen Fahrbedingungen. Mitglieder des Produktionsteams, die medizinische Hilfe benötigten, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht." Twain selbst war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht mit ihrer Crew im Bus. 13 Personen kamen in "nicht lebensbedrohlichem" Zustand ins Krankenhaus.

