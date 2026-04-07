Tragischer Unfall auf Bundesstraße: 83-Jähriger fährt in Gegenverkehr und stirbt

Bergisdorf - Am Dienstagmorgen ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall im Burgenlandkreis.

Für den 83-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Wie Polizeisprecher Richardt Köhler berichtete, war ein 83-jähriger Autofahrer gegen 8.50 Uhr auf der B2 nahe Bergisdorf unterwegs.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal in einen entgegenkommenden Lkw krachte.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Fahrer eingeklemmt und von der alarmierten Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden musste.

"Ein angeforderter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen", so Köhler. Der Lastwagen-Fahrer zog sich unterdessen leichte Verletzungen zu.