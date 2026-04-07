Tragischer Unfall auf Bundesstraße: 83-Jähriger fährt in Gegenverkehr und stirbt
Bergisdorf - Am Dienstagmorgen ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall im Burgenlandkreis.
Wie Polizeisprecher Richardt Köhler berichtete, war ein 83-jähriger Autofahrer gegen 8.50 Uhr auf der B2 nahe Bergisdorf unterwegs.
Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal in einen entgegenkommenden Lkw krachte.
Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Fahrer eingeklemmt und von der alarmierten Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden musste.
"Ein angeforderter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen", so Köhler. Der Lastwagen-Fahrer zog sich unterdessen leichte Verletzungen zu.
Im Rahmen der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die B2 bis in die Nachmittagsstunden voll gesperrt werden. Zum genauen Unfallhergang wird nun ermittelt.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa