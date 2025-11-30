Tragisches Drama an Bahnübergang: Person von Regionalbahn erfasst und getötet

In Hennef ist am Sonntagmittag eine Person vom Zug erfasst und getötet worden. Derzeit läuft ein Großeinsatz vor Ort.

Von Maurice Hossinger

Hennef - Tödlicher Crash an einem Bahnübergang! In Hennef ist am Sonntagmittag eine noch unbekannte Person von einem Regionalzug erfasst und getötet worden.

Rettungskräfte der Feuerwehr und Notfallseelsorger sind aktuell vor Ort.
Rettungskräfte der Feuerwehr und Notfallseelsorger sind aktuell vor Ort.

Demnach soll sich das Unglück gegen 12.10 Uhr im Bereich der Frankfurter Straße ereignet haben.

Dem Kölner Express zufolge soll es sich bei dem Zug um den RE9 in Richtung Hennef gehandelt haben. Die Feuerwehr bestätigte kurz darauf, dass die Person noch am Unfallort verstorben sei.

Durch den tödlichen Crash auf den Schienen saßen die Reisenden zunächst im Zug fest. In Kürze soll die Bahn jedoch geräumt werden.

Auch auf andere Linien und Strecken hat der Unfall erhebliche Auswirkungen. Es kommt zu Teilausfällen und Verspätungen.

Die Unfallstelle an der Frankfurter Straße ist weiträumig abgesperrt.
Die Unfallstelle an der Frankfurter Straße ist weiträumig abgesperrt.

Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Wie lange die Sperrung des Bahnübergangs noch andauern wird, ist aktuell nicht klar.

Titelfoto: Marius Fuhrmann

