Tragisches Drama an Bahnübergang: Person von Regionalbahn erfasst und getötet

Hennef - Tödlicher Crash an einem Bahnübergang! In Hennef ist am Sonntagmittag eine noch unbekannte Person von einem Regionalzug erfasst und getötet worden.

Rettungskräfte der Feuerwehr und Notfallseelsorger sind aktuell vor Ort. © Marius Fuhrmann

Demnach soll sich das Unglück gegen 12.10 Uhr im Bereich der Frankfurter Straße ereignet haben.

Dem Kölner Express zufolge soll es sich bei dem Zug um den RE9 in Richtung Hennef gehandelt haben. Die Feuerwehr bestätigte kurz darauf, dass die Person noch am Unfallort verstorben sei.

Durch den tödlichen Crash auf den Schienen saßen die Reisenden zunächst im Zug fest. In Kürze soll die Bahn jedoch geräumt werden.

Auch auf andere Linien und Strecken hat der Unfall erhebliche Auswirkungen. Es kommt zu Teilausfällen und Verspätungen.