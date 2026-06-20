Tragödie im Norden: Mann wird von BMW erfasst und stirbt

Rostock - Tragischer Unfall am Samstagnachmittag: In Rostock ist ein Mann (81) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Er verstarb wenig später im Krankenhaus.

Auf der Ulrich-von-Hutten-Straße in Rostock hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Crash gegen 16.18 Uhr auf der Ulrich-von-Hutten-Straße im Stadtteil Reutershagen ereignet.

Der 81-Jährige wollte nach derzeitigen Erkenntnissen die Fahrbahn überqueren, bemerkte dabei jedoch nicht den BMW einer 20-Jährigen, die in Richtung Händelstraße fuhr.

Die junge Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass der Mann von dem Wagen erfasst und auf die Straße geschleudert wurde. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nach der Erstversorgung vor Ort kam der 81-Jährige ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Die BMW-Fahrerin blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.