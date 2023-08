Traktorfahrer wird von Hornisse gestochen, dann verliert er die Kontrolle

Baden-Baden - Ein Traktorfahrer in Baden-Baden wurde bei laufender Fahrt von einer Hornisse gestochen. Der Mann erlitt daraufhin eine allergische Reaktion und krachte gegen ein geparktes Auto sowie die Treppe eines Hauses.

Ein Insektenstich hat in Baden-Baden einen Unfall ausgelöst. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Laut Polizeiangaben war der Fahrer eines Traktors am Montagmittag gegen 12 Uhr in der Waldstraße in Baden-Baden unterwegs gewesen, als er offenbar mehrere Hornissenstiche und daraufhin eine allergische Reaktion erlitt.

Der Mann verlor kurzzeitig das Bewusstsein, wodurch er ersten Erkenntnissen zufolge nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem abgestellten Auto sowie der Treppe eines Wohnhauses kollidierte.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Traktorfahrer, der im Anschluss an den Unfall in eine Klinik gebracht werden musste.