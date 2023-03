Transporter kommt von Straße ab: Fahrer stirbt an Unfallstelle

Großschirma - In der Nacht zu Sonntag hat sich in Mittelsachsen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

In der Nacht zu Sonntag ist ein Transporter-Fahrer bei Großschirma tödlich verunglückt. © Marcel Schlenkrich

Ein Transporterfahrer (60) war auf der Verbindungsstraße zwischen Großvoigtsberg und Großschirma unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der schmalen Straße abkam.

Der Renault kollidierte mit zwei Straßenbäumen und kam dann schließlich im Seitengraben zum Stehen.

Ersthelfer entdeckten das Fahrzeug am frühen Sonntagmorgen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er wurde in dem Transporter eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 60-Jährigen feststellen.

Die Unfallaufnahme läuft noch, die Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen.