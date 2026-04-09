Trümmerfeld auf Landstraße bei Sulzbach: Drei schwer Verletzte bei Frontalcrash

Sulzbach an der Murr - Auf der L1066 zwischen Lautern und Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) kam es am Donnerstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall . Bei einem Frontalcrash wurden insgesamt vier Personen verletzt, drei von ihnen schwer.

Der Rettungsdienst rückte mit mehreren Kräften sowie einem Rettungshubschrauber aus. © 7aktuell.de | Kevin Lermer

Gegen 12.25 Uhr war ein 73-jähriger Ford-Fahrer auf der Strecke in Richtung Sulzbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Senior die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 44-Jährigen zusammen.

Es kam zu einem wuchtigen Aufprall. Während der 73-jährige Unfallverursacher mit leichten Verletzungen davonkam, traf es die anderen Insassen schwer.

Seine 71-jährige Beifahrerin sowie die Fahrerin des VW Golf und deren 25-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und mussten nach der Erstversorgung vor Ort in umliegende Kliniken gebracht werden.

Den entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 20.000 Euro.