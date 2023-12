Tür öffnet sich plötzlich: Junge (10) stürzt aus fahrendem Schulbus!

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kann ein technischer Defekt an der Türe des Schulbusses ausgeschlossen werden. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Der voll besetzte Bus war am Dienstag gegen 8 Uhr auf der Schulstraße Richtung am Bachholz in Neuburg an der Donau unterwegs, als sich plötzlich die hintere Türe öffnete, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Junge rutschte aus und fiel aus dem Bus. Er verletzte sich dabei am linken Arm und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Andere Schulkinder schlugen Alarm und machten den 60-jährigen Fahrer auf das Unglück aufmerksam.

Warum sich die Bustür öffnete, wird nun ermittelt. Einen technischen Defekt schloss die Polizei zunächst aus. Die Ermittler suchen nach Zeugen.