Übler Crash: Zwei Autos stoßen auf B296 zusammen

Renningen - Böse gekracht hat es am heutigen Mittwochmorgen im Landkreis Böblingen gekommen.

Blick auf den stark beschädigten Kotflügel des Dacia Logan. © SDMG / Dettenmeyer

Gegen kurz nach 7 Uhr wurden Beamte zu einem Crash auf der B296 zwischen Renningen und Weil der Stadt gerufen, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mit.

In Höhe des Abzweigs zum Ihinger Hof stießen aus bislang noch ungeklärter Ursache zwei Autos zusammen, wodurch ersten Erkenntnissen zufolge zwei Personen leicht verletzt wurden.

Näheres zum Unfallhergang ist derzeit jedoch noch nicht bekannt. "Wer auf wessen Spur geraten ist, muss noch ermittelt werden", erklärte eine Beamtin auf Nachfrage von TAG24.

Bilder von der Unfallstelle lassen dafür aber zumindest erahnen, wie übel der Zusammenstoß gewesen sein muss.