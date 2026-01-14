Übler Crash: Zwei Autos stoßen auf B296 zusammen

Am heutigen Mittwochmorgen ist es zu einem üblen Unfall zweier Autos im Landkreis Böblingen gekommen.

Von Ivan Simovic

Renningen - Böse gekracht hat es am heutigen Mittwochmorgen im Landkreis Böblingen gekommen.

Blick auf den stark beschädigten Kotflügel des Dacia Logan.
Blick auf den stark beschädigten Kotflügel des Dacia Logan.  © SDMG / Dettenmeyer

Gegen kurz nach 7 Uhr wurden Beamte zu einem Crash auf der B296 zwischen Renningen und Weil der Stadt gerufen, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mit.

In Höhe des Abzweigs zum Ihinger Hof stießen aus bislang noch ungeklärter Ursache zwei Autos zusammen, wodurch ersten Erkenntnissen zufolge zwei Personen leicht verletzt wurden.

Näheres zum Unfallhergang ist derzeit jedoch noch nicht bekannt. "Wer auf wessen Spur geraten ist, muss noch ermittelt werden", erklärte eine Beamtin auf Nachfrage von TAG24.

Bilder von der Unfallstelle lassen dafür aber zumindest erahnen, wie übel der Zusammenstoß gewesen sein muss.

Der Mercedes-Benz kam beim Zusammenstoß wohl von der Straße ab und dann im Straßengraben zum Stehen.
Der Mercedes-Benz kam beim Zusammenstoß wohl von der Straße ab und dann im Straßengraben zum Stehen.  © SDMG / Dettenmeyer
Polizeibeamte sperrten den Unglücksort ab.
Polizeibeamte sperrten den Unglücksort ab.  © SDMG / Dettenmeyer

Zu sehen sind unter anderem der beschädigte Frontbereich eines rostroter Dacia Logan sowie eine weiße Mercedes-B-Klasse, die auf der angrenzenden Grünfläche zum Stehen kam.

Der Streckenabschnitt musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie den Reinigungsarbeiten in beide Richtungen vollständig gesperrt werden.

