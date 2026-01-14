Übler Crash: Zwei Autos stoßen auf B296 zusammen
Renningen - Böse gekracht hat es am heutigen Mittwochmorgen im Landkreis Böblingen gekommen.
Gegen kurz nach 7 Uhr wurden Beamte zu einem Crash auf der B296 zwischen Renningen und Weil der Stadt gerufen, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mit.
In Höhe des Abzweigs zum Ihinger Hof stießen aus bislang noch ungeklärter Ursache zwei Autos zusammen, wodurch ersten Erkenntnissen zufolge zwei Personen leicht verletzt wurden.
Näheres zum Unfallhergang ist derzeit jedoch noch nicht bekannt. "Wer auf wessen Spur geraten ist, muss noch ermittelt werden", erklärte eine Beamtin auf Nachfrage von TAG24.
Bilder von der Unfallstelle lassen dafür aber zumindest erahnen, wie übel der Zusammenstoß gewesen sein muss.
Zu sehen sind unter anderem der beschädigte Frontbereich eines rostroter Dacia Logan sowie eine weiße Mercedes-B-Klasse, die auf der angrenzenden Grünfläche zum Stehen kam.
Der Streckenabschnitt musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie den Reinigungsarbeiten in beide Richtungen vollständig gesperrt werden.
