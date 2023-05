Unachtsamer Autofahrer verursacht massiven Sachschaden und landet kopfüber im Graben

Moringen - Auf der L547 bei Moringen ( Landkreis Northeim ) kam es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem hohen Sachschaden.

Warum genau der Fahrer rechts von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. (Symbolbild) © 1232rf/Udo Herrmann

Ein 65-jähriger Autofahrer sei nach Angaben der Polizeiinspektion Northeim etwas unachtsam gewesen.

Der Fahrer befuhr demnach die L547 aus Richtung Fredelsloh in Richtung Moringen, als er in Höhe einer Kuppe in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Hier kollidierte er mit einem Leitpfosten, einem Verkehrszeichen und streifte zudem einen Baum. Durch die Wucht überschlug sich das Fahrzeug und kam anschließend im Graben zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Crash glücklicherweise nur leicht verletzt.