A1 Richtung Köln gesperrt: Lkw nach Reifenplatzer umgekippt

Mechernich - Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagmorgen auf der A1 Richtung Köln die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Für die Bergungsarbeiten muss die A1 in Richtung Köln voraussichtlich rund sechs Stunden gesperrt bleiben. © Feuerwehr Mechernich

Ein Reifen war gegen 5.20 Uhr geplatzt, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kippte zwischen der Anschlussstelle Mechernich und Wißkirchen um.

Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Wie auf einem Foto der Feuerwehr Mechernich zu erkennen ist, war der verunglückte Lkw mit Kisten voller Mineralwasser unterwegs.

Durch den Unfall zerbrachen zahlreiche Flaschen, leere und beschädigte Kästen lagen quer über alle Fahrspuren verteilt und machten ein Weiterkommen unmöglich.

Für die Bergung soll die Fahrbahn nach Angaben der Autobahn-Gesellschaft bis in den Nachmittag hinein gesperrt bleiben.