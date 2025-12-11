Pakettransporter kracht in Lastwagen und fängt Feuer: Fahrer hat großes Glück

Hamburg - Schwerer Unfall auf der A1 ! In der Nacht zu Donnerstag ist ein Pakettransporter bei Hamburg auf einen Sattelschlepper aufgefahren und in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hatte großes Glück.

Ein Pakettransporter ist am Mittwochabend auf der A1 bei Hamburg nach einem Unfall in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 23.10 Uhr auf der Norderelbebrücke zu stockendem Verkehr gekommen.

In der Folge krachte der Transporter aus bislang noch ungeklärter Ursache in einen vor ihm fahrenden Lastwagen.

Der Wagen ging daraufhin in Flammen auf und brannte nahezu vollständig aus. Der Fahrer des Sattelzuges reagierte geistesgegenwärtig, koppelte seine Zugmaschine ab und brachte sie in Sicherheit. Seine Ladung blieb auf den ersten Blick unversehrt, könnte durch den Rauch aber beschädigt worden sein.

Der Fahrer konnte sich noch retten und zog sich zum großen Glück nur leichte Verletzungen durch den Aufprall zu. Er kam in ein Krankenhaus.