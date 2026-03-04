Lkw kippt auf A1 um und blockiert Fahrbahn: Autobahn voll gesperrt

Autofahrer müssen am Mittwoch auf der A1 Richtung Dortmund mehr Zeit einplanen: Ein umgefallener Lkw blockiert die Fahrbahn. Die Strecke ist voll gesperrt.

Von Nina Gross

Wermelskirchen - Nach einem Unfall blockiert ein Lkw die Fahrbahn auf der A1 bei Wermelskirchen (Rheinisch-Bergischer Kreis) in Fahrtrichtung Dortmund.

Die A1 Richtung Dortmund musste am Mittwochmorgen voll gesperrt werden. (Symbolbild)
Die A1 Richtung Dortmund musste am Mittwochmorgen voll gesperrt werden. (Symbolbild)  © David Young/dpa

Die Strecke sei derzeit im Rahmen der Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt, teilte ein Sprecher der Polizei Köln mit.

Der Fahrer hatte zuvor mutmaßlich infolge eines geplatzten Reifens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er erlitt bei dem Unfall Verletzungen, so der Beamte.

Der Lkw war den Angaben zufolge gegen kurz vor 6 Uhr am Morgen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls kippte dann das Zugfahrzeug um und liegt seither quer auf der Fahrbahn.

Geladen hat der Lkw Holzhackschnitzel, die sich auf der Fahrbahn verteilt haben und beseitigt werden müssen. 

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Wermelskirchen von der Autobahn geleitet.

Zur Dauer der Sperrung machte die Polizei keine Angaben. 

Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, so der Sprecher.

