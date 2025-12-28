Massenkarambolage auf der A1: Zahlreiche Verletzte bei Glätte-Unfall

Wildeshausen - Am frühen Samstagmorgen wurden bei einem Unfall auf der A1 bei Wildeshausen fünf Menschen verletzt. Extreme Glätte erschwerte die Rettung.

Sechs Fahrzeuge krachten aufgrund extremer Glätte ineinander. © Nord-West-Media TV/Nord-West-Media TV /dpa

Gegen 4 Uhr seien nach ersten Erkenntnissen sechs Fahrzeuge auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Ahlhorner Dreieck und Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Bremen ineinander gekracht, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Zunächst war ein 43 Jahre alter Mann aus Belgien mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke gekracht. Der Grund: nicht angepasste Geschwindigkeit. Dies teilte die Polizei weiter mit.

Dieser Unfall löste eine Kettenreaktion aus. Ein weiterer Autofahrer (54) bremste daraufhin stark ab, wodurch ein 53-Jähriger in den Wagen mit belgischem Kennzeichen fuhr. Ein Niederländer (22) konnte mit seinem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und stieß mit den bereits verunfallten Fahrzeugen zusammen.

Doch das war noch nicht alles. Während ein 59 Jahre alter Mann noch rechtzeitig abbremsen konnte, fuhr ihm ein 24-Jähriger hinten rein. Zu guter Letzt krachte ein Autofahrer (53) beim Versuch, der Unfallstelle auszuweichen, in die Leitplanke.

An der Unfallstelle herrschten laut Feuerwehr extreme Glätte und Nebel. Die Einsatzkräfte hätten sich nur in kleinen Schritten fortbewegen können, "da die Fahrbahn einer Eisfläche glich".