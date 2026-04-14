Umgekippter Lastwagen sorgt für Sperrung der A1! Bergung gestaltet sich schwierig

Neustadt in Holstein - Ein umgekippter Lastwagen bei Neustadt in Holstein hat am Dienstagmorgen für eine Vollsperrung der A1 gesorgt. Die Bergung gestaltet sich schwierig.

Ein umgekippter Lastwagen sorgt seit den frühen Morgenstunden für eine Sperrung der A1 bei Neustadt in Holstein. © Arne Jappe

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 4.10 Uhr zu dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Mitte und Neustadt-Pelzerhaken gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Lastwagen einen anderen überholen und hielt dabei aber den Sicherheitsabstand nicht ein. Daraufhin leitete der Fahrer des hinteren Sattelzuges eine Gefahrenbremsung ein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort kollidierte er mit der Leitplanke, kam wieder auf die Autobahn zurück und kippte mit dem Führerhaus voraus in die Mittelleitplanke um. Die Fahrbahn war fortan komplett blockiert.

Die beiden Insassen blieben zum Glück unverletzt.

Allerdings war der 40-Tonner mit rund 20 Tonnen Obst und Gemüse beladen, die nun erst einmal geborgen werden müssen, bevor der Lastwagen aufgerichtet werden kann.