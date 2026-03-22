Unfall auf der A1 im Norden: Ein Toter, mehrere Verletzte

Stuhr - Tragisch! Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der A1 im Landkreis Diepholz ( Niedersachsen ) ist am Sonntag ein Mensch gestorben.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall auf der A1 teils völlig zerstört. © Kai Moorschlatt/dpa

Ein weiterer musste vor Ort reanimiert werden und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurden mehrere Menschen leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 12.07 Uhr zwischen der Anschlussstelle Bremen-Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr.

Die Autobahn wurde in diesem Bereich in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war zunächst gelandet.

Angaben zum Alter und Geschlecht der Beteiligten sowie zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen. Ein Gutachter ist demnach vor Ort.