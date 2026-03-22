Unfall auf der A1 im Norden: Für Mann und zwei Hunde kommt jede Hilfe zu spät
Von Martina Steffen und Bastian Küsel-Kanbach
Stuhr - Tragisch! Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der A1 im Landkreis Diepholz (Niedersachsen) ist ein 55-Jähriger gestorben. Eine 57 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.
Zudem wurden mehrere Menschen leicht verletzt. Auch zwei Hunde starben laut Polizei bei dem Unfall, ein Hund wurde verletzt und kam in eine Tierklinik. Ein weiterer war flüchtig.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 12.07 Uhr zwischen der Anschlussstelle Bremen-Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr. Die Autobahn wurde in diesem Bereich in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt.
Demnach war ein Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts auf dem mittleren Fahrstreifen stehen geblieben. Ein nachfolgendes Auto konnte noch anhalten, drei weitere Fahrzeuge prallten jedoch in die stehenden Autos.
In einem Fahrzeug wurden zwei Menschen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite beide. Der 55 Jahre alte Beifahrer wurde reanimiert, starb jedoch noch vor Ort. Die 57 Jahre alte Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Auch die vier Hunde befanden sich in diesem Auto.
Tödlicher Unfall auf der A1 bei Stuhr erst am vergangenen Dienstag
In den anderen Fahrzeugen befanden sich laut Feuerwehr insgesamt acht weitere Menschen, die zum Teil unverletzt blieben oder leicht verletzt wurden. Auch sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.
Erst am Dienstag war es auf dem Autobahnabschnitt zwischen Bremen-Brinkum und Stuhr zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine 72-Jährige starb, zwei Personen wurden lebensgefährlich verletzt.
Erstmeldung: 16.48 Uhr. Aktualisiert: 17.49 Uhr
Titelfoto: Kai Moorschlatt/dpa