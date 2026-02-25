Vollsperrung auf der A1: Lastwagen kracht in Leitplanke und steht quer

Bargteheide - Nichts geht mehr! Die A1 ist nach einem Unfall zwischen einem Lastwagen und zwei Autos zwischen Bargteheide und dem Rastplatz Buddikate in Richtung Hamburg voll gesperrt.

Die A1 ist nach einem Unfall zwischen Bargteheide und dem Rastplatz Buddikate in Richtung Hamburg voll gesperrt. © NEWS5 / René Schröder

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 8.40 Uhr zu dem Unfall gekommen. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Nach aktuellem Stand sollen zwei Personen verletzt sein.

Zu schaffen macht den Einsatzkräften das große Trümmerfeld auf der Autobahn. Der Lastwagen krachte in die Mittelleitplanke, durchbrach diese und kam quer zum Stehen. Dabei soll er zudem zwei weitere Fahrzeuge gerammt haben.

In Richtung Hamburg ist die A1 komplett gesperrt, in Richtung Lübeck sind zumindest zwei Fahrstreifen frei.