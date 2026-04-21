Zwei Verletzte, Verursacher flüchtet: Zeugen nach heftigem Unfall auf der A1 gesucht

Dibbersen - Bei einem Unfall auf der A1 bei Dibbersen ( Niedersachsen ) sind am Montag zwei Männer verletzt worden, der Unfallverursacher flüchtete.

Am Montagabend sind zwei Männer bei einem Unfall auf der A1 bei Dibbersen verletzt worden. Der Verursacher flüchtete, die Polizei ermittelt. © JOTO

Die Polizei teilte mit, dass sich der Crash gegen 20.55 Uhr ereignet hatte. Demnach fuhr der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens an der Anschlussstelle Dibbersen auf und wechselte vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die linke Spur.

Ein 24-Jähriger, der mit seinem Audi auf dieser Spur unterwegs war, wich dem Wagen aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und stieß mit dem Fiat eines 25-Jährigen zusammen, der gerade auf die rechte Spur aufgefahren war.

Während der Audi anschießend mit der Leitplanke kollidierte und daraufhin abseits der Fahrbahn zum Stehen kam, überschlug sich der Fiat und blieb mittig auf der Fahrbahn auf der Fahrerseite liegen.

Der Fiat-Fahrer musste aus dem Wrack befreit werden, ehe er wie der Audi-Fahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus kam.