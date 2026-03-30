Mann auf A10 von Auto erfasst – Vollsperrung!

Ein Mann wurde auf der A10 von mindestens einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt.

Von Laura Voigt

Berlin - Ein Mann wurde auf der A10 in Berlin von mindestens einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt.

Ein Mann geriet auf der A10 unter mindestens ein Fahrzeug. (Symbolbild)
Ein Mann geriet auf der A10 unter mindestens ein Fahrzeug. (Symbolbild)  © Patrick Pleul/dpa

Der Crash ereignete sich am Sonntagabend in Richtung Frankfurt (Oder), wie die Polizei bei X mitteilte.

Trotz sofortiger Reanimation verstarb er noch an der Unfallstelle.

Die A10 wurde am Abend komplett gesperrt.

Unfall A: Auto überschlägt sich nach Crash – Unfallverursacher auf der Flucht!
Unfall A10 Auto überschlägt sich nach Crash – Unfallverursacher auf der Flucht!

Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Warum der Mann sich zu Fuß auf der Autobahn befand, ist bislang unklar. Das Verkehrsunfallkommando sowie der Kriminaldauerdienst der Polizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa

Mehr zum Thema Unfall A10: