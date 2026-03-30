Mann auf A10 von Auto erfasst – Vollsperrung!

Berlin - Ein Mann wurde auf der A10 in Berlin von mindestens einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt.

Ein Mann geriet auf der A10 unter mindestens ein Fahrzeug. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Der Crash ereignete sich am Sonntagabend in Richtung Frankfurt (Oder), wie die Polizei bei X mitteilte.

Trotz sofortiger Reanimation verstarb er noch an der Unfallstelle.

Die A10 wurde am Abend komplett gesperrt.

Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.