Mann auf A10 von Auto erfasst – Vollsperrung!
Berlin - Ein Mann wurde auf der A10 in Berlin von mindestens einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt.
Der Crash ereignete sich am Sonntagabend in Richtung Frankfurt (Oder), wie die Polizei bei X mitteilte.
Trotz sofortiger Reanimation verstarb er noch an der Unfallstelle.
Die A10 wurde am Abend komplett gesperrt.
Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.
Warum der Mann sich zu Fuß auf der Autobahn befand, ist bislang unklar. Das Verkehrsunfallkommando sowie der Kriminaldauerdienst der Polizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa